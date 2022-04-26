أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة العليان القابضة:

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تسويق: شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، أو أي تخصص ذي الصلة.

– رئيس الحسابات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، أو التجارة).

– مسؤول الخزينة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المحاسبة، أو المالية)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف العليان القابضة:

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)