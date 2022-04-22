أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف التدقيق الخاص: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الكترونيات، هندسة الاتصالات).

– أخصائي قدرات تحليلات المراجعة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، الاقتصاد، المالية).

– مدير قسم النفقات والخدمات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)