أعلنت شركة الفنار، المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار:

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب أول الضرائب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– أخصائي المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على وظائف شركة الفنار:

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)