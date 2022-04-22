أعلنت شركة الفنار، المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار:

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول تخطيط الأعمال المالية: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– أخصائي وسائل الإعلام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الاتصالات).

– استشاري تقني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، أو تقنية المعلومات).

التقديم على وظائف شركة الفنار:

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)