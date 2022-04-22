أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده للتجزئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول الأداء: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، نظم المعلومات الإدارية، الاقتصاد).

– مساعد مدير الزكاة والضرائب: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف متاجر بنده:

وأوضحت شركة بنده للتجزئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)