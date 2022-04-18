أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق وسائل التواصل الاجتماعي (الخبر، والدمام).

– مطور موقع إلكتروني (الخبر).

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يوليو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)