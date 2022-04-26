أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مجموعة المجدوعي القابضة:

وأبرزت مجموعة المجدوعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي مبيعات أول (الرياض، وجدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة).

– مدير حسابات المبيعات الرئيسي (المنطقة الشرقية): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مشتريات (عدد وظيفتين/ المنطقة الشرقية): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، سلسلة التوريد).

– مدير المشتريات (المنطقة الشرقية): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (التجارة، أو إدارة المشتريات).

التقديم على وظائف مجموعة المجدوعي:

وأوضحت مجموعة المجدوعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)