أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير ابتكار تجربة العملاء.

– وكيل التغيير الرقمي.

– مدير استدامة المطار.

– مدير الإستراتيجية الرقمية للمطار.

– مدير ابتكار الأمتعة والشحن.

طريقة التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 14 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)