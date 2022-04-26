أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات:

وبيّنت هيئة المحتوى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مراقبة المحتوى المحلي (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول مراقبة المخاطر.

– أخصائي تدقيق مالي.

طريقة التقديم على وظائف هيئة المحتوى:

وأوضحت هيئة المحتوى، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)