أعلنت شركة آركو للاستقدام، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأبرزت شركة آركو للاستقدام، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب عام: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– محصل/ الفواتير: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف آركو للاستقدام:

وأوضحت شركة آركو للاستقدام، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)