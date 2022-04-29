أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة الحفر العربية:

وأبرزت شركة الحفر العربية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي دعم الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

التقديم على وظائف شركة الحفر العربية:

وأوضحت شركة الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)