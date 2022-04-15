أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة علاقات المستثمرين: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، الاتصالات، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير تسويق فئة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة النهدي:

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)