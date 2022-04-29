أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير شريك أعمال الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– محاسب حسابات المدفوعات: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على وظائف شركة النهدي:

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)