أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد)، أو ما يعادلها.

– مساعد الخدمة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– رئيس المبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة SIEMENS:

وأوضحت شركة سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)