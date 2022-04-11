أعلنت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الصندوق الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف صندوق الاستثمارات العامة:

وبيّنت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الحملات والتفعيل.

– مساعد أول/ الاستثمارات.

– مساعد تنفيذي.

التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات:

وأوضحت إدارة صندوق الاستثمارات، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 11 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)