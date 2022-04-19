أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده للتجزئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب.

– مدير ذكاء الأعمال.

– موظف التحقيق (عدد وظيفتين).

طريقة التقديم على وظائف متاجر بنده:

وأوضحت شركة بنده للتجزئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 19 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)