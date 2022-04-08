أعلنت شركة مختبرات البرج الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مختبرات البرج الطبية:

وبيّنت شركة مختبرات البرج، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التسويق/ العلامات التجارية والمفاهيم والرقمية.

– مدير تسويق/ تجربة العملاء.

– مدير الرؤى والبحوث.

التقديم على وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأوضحت شركة مختبرات البرج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)