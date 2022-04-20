أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وبيّنت شركة نسما القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– المراقب المالي المؤسسي.

– مدير التخطيط والتحليل المالي.

– محلل التخطيط والتحليل المالي.

– مدير مالي.

التقديم على وظائف نسما القابضة:

وأوضحت شركة نسما القابضة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)