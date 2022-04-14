أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات).

– مشرف تسويق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة).

– مصمم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

– محلل أعمال أول: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)