أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الهيئة في كل من الجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل إدارة خدمات تقنية المعلومات (الجبيل).

– أخصائي بنية إنترنت الأشياء (الجبيل).

– مهندس ميكانيكي (الجبيل).

– مهندس كهرباء ومعدات (الجبيل).

– مهندس معماري (الجبيل).

– محلل جودة هواء وأرصاد جوية (الجبيل).

– محلل متابعة ومراقبة النفايات الخطرة (الجبيل).

– أخصائي هندسة قيمية (الجبيل).

– أخصائي جدولة (الجبيل).

– رسام خرائط رئيسي (الجبيل).

– مهندس سلامة إنشاءات (الجبيل).

– أخصائي سلامة إنشاءات (الجبيل).

– مهندس ري (الجبيل).

– محاسب (الجبيل).

– أخصائي مكافحة أوبئة (الجبيل).

– أخصائي دعم الأنظمة (الجبيل).

– أخصائي تحليل الأعمال (الجبيل).

– محلل أعمال (الجبيل).

– منسق خدمات سكنية (الجبيل).

– أخصائي دعم فني (الجبيل).

– فني تقنية معلومات (الجبيل).

– محلل دعم تقني (الجبيل).

– أخصائي دراسات بيئية (ينبع).

– أخصائي إدارة علاقات الشركاء (الجبيل).

– أخصائي إدارة خدمات تقنية المعلومات (الجبيل).

– محلل مراقبة حياة بحرية وفطرية (ينبع).

– أخصائي دعم تطبيقات (الجبيل).

– محلل جودة هواء وأرصاد جوية (ينبع).

– مطور تطبيقات (الجبيل).

– مستشار قانوني (ينبع).

– منسق خدمات صناعية (الجبيل).

– منسق خدمات تجارية (الجبيل).

– منسق/ أخصائي استثمارات (الجبيل).

– أخصائي تطوير الأعمال (الجبيل).

– أخصائي تطوير خدمات لوجستية (الجبيل).

– مهندس ميكانيكي (ينبع).

– أخصائي تكامل صناعي (الجبيل).

– مشرف تصاميم (ينبع).

– أخصائي تأمين (ينبع).

– مهندس مدني (ينبع).

– مهندس مشروع (ينبع).

التقديم على وظائف الهيئة الملكية:

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2022م؛والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)