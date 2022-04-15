أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية:

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– قائد عمليات التخطيط.

– مهندس ترجمة الأبحاث.

– أخصائي اتصالات أول.

– مدير الصحة والسلامة.

– فني أبحاث/ استشاري علم الوراثة والهندسة الزراعية.

– مدير النظم.

– أخصائي السلامة الكيميائية.

– مدير السجلات الجامعية وخصوصية البيانات.

التقديم على وظائف جامعة كاوست:

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 إبريل 2022م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)