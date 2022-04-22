أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”- المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع وخدمات الطاقة:

وأبرزت شركة طاقة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير سلسلة التوريد.

– أخصائي الخدمات اللوجستية.

– مهندس الجودة والصيانة.

– أخصائي المشتريات.

طريقة التقديم على وظائف شركة طاقة:

وأوضحت شركة طاقة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)