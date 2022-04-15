أعلنت شركة الفنار، المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار:

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تحليل أعمال تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو إدارة الأعمال).

– مهندس صيانة ميكانيكية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مستشار وظيفي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو علوم الحاسوب).

التقديم على وظائف شركة الفنار:

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)