أعلنت شركة الفنار، المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، ومشاريعها القائمة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة الفنار:

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل دعم المبيعات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول عمليات البيانات وإدارة المشاريع (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المعلومات والأنظمة.

– مدير المبيعات/ مبيعات الجملة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو إدارة الأعمال).

– مهندس مدني (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

التقديم على وظائف شركة الفنار:

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)