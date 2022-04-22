أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة سيركو:

وأبرزت مجموعة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف استقبال.

– كبير مهندسي دعم تقنية المعلومات.

– مهندس أول دعم تقنية المعلومات.

– أخصائي/ شريك أعمال المشتريات.

التقديم على وظائف مجموعة Serco:

وأوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)