أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع الإستراتيجية الرقمية.

– مساعد نائب رئيس الإستراتيجية الرقمية.

– مستشار الإستراتيجية الرقمية.

– مراقب الجودة.

التقديم على وظائف شركة SIEMENS:

وأوضحت شركة سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)