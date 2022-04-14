أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والطائف، والدمام، والرياض، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير سلامة المنتج (تبوك).

– مشرف تصنيع/ التايفون (الطائف).

– مدرب ميكانيكي (الدمام).

– رئيس أمن المعلومات (الرياض).

– مدرب تقني/ عمليات الطيران (الظهران).

– مدرب تقني/ المعدات الأرضية (الظهران).

– مشرف فني صيانة الطائرات (الظهران).

– مدير السلامة والصحة والبيئة (تبوك).

التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 28 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)