أعلنت شركة الراجحي للخدمات الإدارية- إحدى شركات مصرف الراجحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الراجحي للخدمات:

وأبرزت شركة الراجحي للخدمات الإدارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سكرتير (الرياض).

– ممثل مبيعات السيارات (المنطقة الشرقية).

– ممثل مبيعات السيارات (جدة).

– ممثل مبيعات (الدمام).

التقديم على وظائف الراجحي للخدمات:

وأوضحت شركة الراجحي للخدمات الإدارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)