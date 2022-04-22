أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الهفوف، والرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مبيعات (الهفوف).

– مراقب المخزون (الرياض).

– منسق صيانة الشاحنات (الخبر).

– موظف مشتريات (الخبر).

التقديم على وظائف الرقيب التجارية:

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)