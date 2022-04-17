أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة السعودية للتموين:

وبيّنت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي المشتريات (الرياض).

– أخصائي حسابات المدفوعات (جدة).

التقديم على وظائف السعودية للتموين:

وأوضحت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يونيو 2022م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)