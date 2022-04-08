أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من العلا، والرياض، وتبوك، والعلا.

تفاصيل وظائف مجموعة سيركو:

وأبرزت مجموعة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير/ أخصائي المناقصات.

– موظف استقبال.

– مدير أول/ إدارة المرافق.

– موظف الصحة والسلامة والجودة والبيئة.

– مدير الصحة والسلامة والجودة والبيئة.

– مدير مشروع.

التقديم على وظائف مجموعة Serco:

وأوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)