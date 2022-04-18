أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس:

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي موارد بشرية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– قائد الموارد البشرية والتدريب (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– قائد الصحة والسلامة والبيئة (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة أرامكس:

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)