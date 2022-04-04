أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وتعليمية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– قائد فريق دعم العمليات/ التايفون (الطائف).

– مصور جرافيكي (الرياض).

– مدرس لغة إنجليزية (الرياض).

– مشرف فني إلكترونيات الطيران/ التايفون (الطائف).

– مشرف خلية تدريب تحمل الأسلحة/ التايفون (الطائف).

– مدرب تقني/ التسلح (الظهران).

التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 18 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)