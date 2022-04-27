أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة الشهادة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة طيران الإمارات:

وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد أول الشحن (جدة).

– وكيل خدمات المطار (الرياض).

التقديم على وظائف طيران الإمارات:

وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)