أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأبرزت مجموعة التركي، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراقب المستندات (الخبر).

– رئيس مرفق/ معسكر (الرياض).

التقديم على وظائف مجموعة التركي:

وأوضحت مجموعة التركي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 15 أغسطس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)