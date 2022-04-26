أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من بريدة، وعنيزة.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة ديافيرم:

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تغذية إكلينيكي.

– فني سلامة وصحة مهنية (عدد وظيفتين).

– أخصائي/ ممارس مكافحة العدوى.

التقديم على وظائف مجموعة Diaverum:

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)