أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري طب طوارئ البالغين (الرياض).

– استشاري مسالك بولية (الرياض).

– أخصائي علاج تنفسي (الرياض).

– معاون إدارة مواد (الرياض).

– مشغل معالجة مياه ثانٍ (الرياض).

– استشاري مساعد/ طب الأطفال (المدينة المنورة).

– استشاري طوارئ أطفال (المدينة المنورة).

– استشاري أشعة أعصاب (المدينة المنورة).

– استشاري عناية مركزة (المدينة المنورة).

– فني صيدلة (جدة).

– ممرض ثالث (جدة).

– مساعد المواد (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يوليو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)