أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مؤسسة البريد :

وأبرزت مؤسسة البريد السعودي، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التجارة الإلكترونية المحلي.

– مدير مبيعات البيانات والشراكة.

التقديم على وظائف البريد السعودي:

وأوضحت مؤسسة البريد السعودي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 12 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يونيو 2022م.

وأفادت المؤسسة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)