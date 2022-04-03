أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة السعودية للتموين:

وبيّنت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير/ إعادة التدوير.

– مساعد مدير/ الأغذية الطازجة.

– مدير مراقبة الأعمال.

التقديم على وظائف السعودية للتموين:

وأوضحت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 3 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)