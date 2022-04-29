أعلنت المؤسسة العامة للري، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة الرئيسي في محافظة الأحساء، وبفروع المؤسسة في كل من الرياض، والقطيف.

تفاصيل وظائف المؤسسة العامة للري:

وأبرزت المؤسسة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدقق داخلي مالي (الأحساء).

– فني مختبر (الأحساء).

– أخصائي قانوني (الأحساء).

– سائق معدات ومركبات (الأحساء).

– فني مختبر (الرياض).

– سائق معدات ومركبات (القطيف).

شروط وظائف المؤسسة العامة للري:

وبيّنت المؤسسة، أنّ شروط الوظائف المطلوبة:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

– أن يكون حاصلًا على المؤهل بنظام الانتظام من أحد الجامعات السعودية أو الأجنبية المعتمدة من وزارة التعليم.

– أن يكون لائقًا صحيًا.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تقرها المؤسسة.

التقديم على وظائف المؤسسة العامة للري:

وأوضحت المؤسسة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)