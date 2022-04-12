أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية وترغب في شغلها من المواطنين من الجنسين.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وقالت الجامعة إن الوظائف المتاحة على المسميات التالية :

Mechanical Engineer مهندس ميكانيكي ويستمر التقديم حتى يوم 24 رمضان الجاري.

ACCOUNTANT III محاسب ثالث ويستمر التقديم حتى يوم 15 رمضان الجاري.

Bioinformaticican I أخصائي أول معلوماتية حيوية ويستمر التقديم في الوظيفة حتى يوم 14 رمضان الجاري.

وظائف أكاديمية

وفي وقت سابق أعلنت الجامعة عن حاجتها لشغل وظائف معيدين للابتعاث وإكمال الدراسات العليا خارج المملكة في عدد من التخصصات وذلك لتأهيلهم للالتحاق كأعضاء هيئة تدريس في كليات الجامعة بالرياض وجدة والأحساء. ​​

من جهة أخرى يتواصل التقديم في الوظائف التالية :