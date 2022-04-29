أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة – إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الإلكترونيات المتقدمة:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول شبكة منطقة التخزين.

– مدير خوادم الشفرة.

– مدير إعدادات الشفرة.

– مدير إدارة الأصول.

– مساعد مدير إدارة الأصول.

التقديم على وظائف شركة الإلكترونيات المتقدمة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)