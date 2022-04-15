أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مطور التطبيقات (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، أو علوم الكمبيوتر).

– أخصائي إدارة المحتوى: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الاتصالات، الإعلام).

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)