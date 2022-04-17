أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط الحديدية:

وأبرزت شركة قطار سار، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول المشاريع الإستراتيجية.

– خبير المسارات والهياكل.

التقديم على وظائف قطار سار:

وأوضحت شركة قطار سار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 إبريل 2022م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)