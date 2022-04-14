أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية:

وبيّنت الهيئة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول الحوكمة/ أمانة المجلس: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

– أخصائي/ قطاع التمكين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو المالية، أو الإدارة).

التقديم على وظائف كفاءة الإنفاق والمشروعات:

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)