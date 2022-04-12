أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وبيّنت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري الأنف والأذن والحنجرة.

– استشاري طب طوارئ.

– طبيب نائب أول التخدير.

– استشاري طب أطفال.

– استشاري جراحة المسالك البولية.

– استشاري وحدة العناية المركزة.

– استشاري عناية مركزة أطفال.

– استشاري أمراض النساء والتوليد.

– طبيب نائب أول جراحة العظام (عدد 3 وظائف).

– طبيب نائب أول الجراحة العامة.

– طبيب نائب أول طب طوارئ (عدد 3 وظائف).

– طبيب نائب أول جراحة الأطفال.

– طبيب نائب أول الطب الباطني (عدد 4 وظائف).

– طبيب نائب أول طب الأطفال (عدد 3 وظائف).

– طبيب نائب أمراض النساء والتوليد.

– طبيب نائب أول وحدة العناية المركزة (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب أول طب وجراحة العيون.

– طبيب مقيم أطفال.

– طبيب فيزيائي.

– طبيب مقيم نساء وولادة (عدد وظيفتين).

– أخصائي المعلوماتية الصحية.

– مشرف مختبرات طبية (عدد وظيفتين).

– أخصائي مكافحة عدوى.

– أخصائي مختبرات طبية.

– رئيس فنيي الأشعة.

– ناسخ طبي.

– رئيس قسم الأمن السيبراني.

– رئيس قسم المعرفة والجودة.

– مسؤول الشبكات.

– أخصائي أول معلوماتية صحية.

– أخصائي شبكات.

– مدرب تمريض (عدد 4 وظائف).

– منسق العناية بالجروح/ تمريض.

– ممرض ثانٍ/ طب الأطفال (عدد 4 وظائف).

– ممرض ثانٍ/ عناية مركزة أطفال (عدد وظيفتين).

– ممرض ثانٍ/ العيادات الخارجية (عدد وظيفتين).

– ممرض ثانٍ/ قسم النساء والولادة (عدد 5 وظائف).

– ممرض ثانٍ/ عناية مركزة أمراض الاعصاب (عدد وظيفتين).

– ممرض ثانٍ/ تنويم رجال (عدد 7 وظائف).

– ممرض ثانٍ/ العيادات (عدد 3 وظائف).

– ممرض ثانٍ/ وحدة العناية المركزة (عدد وظيفتين).

– ممرض ثانٍ/ وحدة الجراحة.

– ممرض ثانٍ/ تنويم نساء (عدد 3 وظائف).

– ممرض ثانٍ/ المناظير.

– ممرض ثانٍ/ طوارئ (عدد 9 وظائف).

– ممرض أول/ عناية مركزة أطفال (عدد وظيفتين).

– ممرض أول/ طوارئ.

– ممرض أول/ وحدة الأمراض المعدية (عدد وظيفتين).

– مشرف تمريض (عدد وظيفتين).

– مسؤول تمريض/ قسم النساء والولادة.

– مسؤول تمريض/ عناية مركزة أمراض الاعصاب.

– مسؤول تمريض/ وحدة الأمراض المعدية.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)