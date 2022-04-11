أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار/ وكالة الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية.

– أخصائي/ إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ.

– أخصائي/ إدارة التوعية.

– أخصائي/ إدارة مخاطر السوق.

– أخصائي/ إدارة دعم الأعمال.

– أخصائي/ إدارة حوكمة الشركات.

– أخصائي/ إدارة الموارد البشرية.

– أخصائي/ إدارة التفتيش.

– أخصائي/ إدارة التقنية.

– أخصائي/ إدارة التنفيذ.

– أخصائي/ إدارة التحقيق.

التقديم على وظائف هيئة السوق المالية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)