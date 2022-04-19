أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول تحليلات المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الإدارة المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– منسق مشروع: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مدير تنمية الأفراد: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 مايو 2022م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)