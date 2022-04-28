أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مطور التصميم: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التصميم، علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الأسواق العالمية والدخل الثابت: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد إداري/ خدمات السفارات والمراسم: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف البنك الإسلامي:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 مايو 2022م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)