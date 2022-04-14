أعلنت شركة الطيران العماني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في منطقة المدينة المنورة.

تفاصيل وظائف شركة الطيران العماني:

وبيّنت شركة الطيران العماني، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف خدمة العملاء.

– وكيل خدمات العملاء.

طريقة التقديم على وظائف الطيران العماني:

وأوضحت شركة الطيران العماني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 14 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)